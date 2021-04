Probabili formazioni Cagliari-Roma: trentatreesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Cagliari-Roma, match della trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre scenderanno in campo alla Sardegna Arena alle 18:00 di domenica 25 aprile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola. Cagliari – Semplici spera di recuperare Cragno. Joao Pedro e Cerri Probabili centravanti titolari nel 3-5-2 di partenza. Roma – Probabile turn over in vista del Manchester United. Mirante troverà posto tra i pali, Fazio e Juan Jesus cercano una maglia da titolari al posto dello squalificato ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo alla Sardegna Arena alle 18:00 di domenica 25 aprile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola.– Semplici spera di recuperare Cragno. Joao Pedro e Cerricentravanti titolari nel 3-5-2 di partenza.– Probabile turn over in vista del Manchester United. Mirante troverà posto tra i pali, Fazio e Juan Jesus cercano una maglia da titolari al posto dello squalificato ...

Advertising

infoitsport : Napoli - Lazio, le probabili formazioni: Luis Alberto stringe i denti - calciodangolo_ : ??Verso la 33^ giornata di #SerieA: tutto quello che c'è da sapere sul match tra #BeneventoUdinese anche in ottica… - infoitsport : ROMA-ATALANTA: le probabili formazioni. Pau Lopez torna titolare, Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno di Dzeko - calciodangolo_ : ??Verso la 33^ giornata di #SerieA: tutto quello che c'è da sapere sul match tra #SassuoloSampdoria anche in ottica… - skillandbet : ???? Napoli - Lazio ? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposito… -