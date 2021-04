Perchè è l’Isola italiana e non quella spagnola ad andare in differita? (Di giovedì 22 aprile 2021) Supervivientes Supervivientes batte l’Isola dei Famosi. No, non ci riferiamo agli ascolti stellari registrati da Telecinco rapportati ai modesti risultati ottenuti su Canale 5. E non ci riferiamo nemmeno alle gesta della concursante Valeria Marini, che in Italia stanno paradossalmente facendo più parlare delle avventure dei naufraghi di Ilary Blasi. Il riferimento è, piuttosto, alla battuta in ritirata a cui, ogni giovedì, l’Isola dei Famosi è costretta, dovendo registrare la puntata nel pomeriggio. Il motivo, come noto, è la concomitanza con la versione iberica del programma, appuntamento di punta di Telecinco, che si svolge nelle medesime location. Ma perché è l’Isola della nazione della capogruppo “a soccombere”? O almeno Perchè non c’è un’alternanza? Semplicemente, a quanto ci risulta, le due aziende si sono ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Supervivientes Supervivientes battedei Famosi. No, non ci riferiamo agli ascolti stellari registrati da Telecinco rapportati ai modesti risultati ottenuti su Canale 5. E non ci riferiamo nemmeno alle gesta della concursante Valeria Marini, che in Italia stanno paradossalmente facendo più parlare delle avventure dei naufraghi di Ilary Blasi. Il riferimento è, piuttosto, alla battuta in ritirata a cui, ogni giovedì,dei Famosi è costretta, dovendo registrare la puntata nel pomeriggio. Il motivo, come noto, è la concomitanza con la versione iberica del programma, appuntamento di punta di Telecinco, che si svolge nelle medesime location. Ma perché èdella nazione della capogruppo “a soccombere”? O almenonon c’è un’alternanza? Semplicemente, a quanto ci risulta, le due aziende si sono ...

