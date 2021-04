'Non posso uscire da sola, mio marito mi controlla e segue. Ho bisogno di aiuto'. La donna e la figlia in una località segreta (Di giovedì 22 aprile 2021) SENIGALLIA - 'Non posso uscire di casa, nemmeno per fare la spesa. Mio marito mi controlla e mi segue'. E' la richiesta d'aiuto arrivata ai servizi sociali da parte di una donna che, approfittando ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 22 aprile 2021) SENIGALLIA - 'Nondi casa, nemmeno per fare la spesa. Miomie mi'. E' la richiesta d'arrivata ai servizi sociali da parte di unache, approfittando ...

