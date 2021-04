Le parole senza mezzi termini del fondatore di Emergency (Di giovedì 22 aprile 2021) Gino Strada invita l'Occidente a non essere miope e a non sottovalutare il covid in Africa: è li che potrebbero nascere nuovi varianti. Gino Strada: “Fermiamo il covid in Africa o saremo invasi dalle varianti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Gino Strada invita l'Occidente a non essere miope e a non sottovalutare il covid in Africa: è li che potrebbero nascere nuovi varianti. Gino Strada: “Fermiamo il covid in Africa o saremo invasi dalle varianti” su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Crolla la Juventus a Piazza Affari dopo le parole del presidente Andrea Agnelli sulla fine del progetto Superlega s… - PaoloCond : Joao Pedro e Semplici vanno da Kurtic per una carezza, senza bisogno di parole. Brividi - LegaSalvini : Matteo Salvini: Senza parole. Non so quali e quanti commercianti, artigiani e imprenditori conosca la signora, inta… - Sk91acm : Tomori si è fatto mettere a pecora da Raspadori. Davvero senza parole. - YOONlVERSAE : RT @SeleneBrightmoo: SENZA PAROLE -