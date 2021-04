Italian Wine Brands, assemblea dà via libera a bilancio e dividendo (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio ed bilancio consolidato del Gruppo IWB chiuso al 31 dicembre 2020 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 17 marzo 2021. L’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,25 euro per ciascuna azione avente diritto con data di stacco della cedola n. 6 il 26 aprile 2021, data di legittimazione al pagamento il 27 aprile 2021 e data per il pagamento del dividendo il 28 aprile 2021. L’assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli Azionisti di, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato ildi esercizio edconsolidato del Gruppo IWB chiuso al 31 dicembre 2020 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 17 marzo 2021. L’ha deto la distribuzione di ununitario di 0,25 euro per ciascuna azione avente diritto con data di stacco della cedola n. 6 il 26 aprile 2021, data di legittimazione al pagamento il 27 aprile 2021 e data per il pagamento delil 28 aprile 2021. L’degli Azionisti in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in ...

Advertising

DividendProfit : Italian Wine Brands, assemblea dà via libera a bilancio e dividendo - womaneasy : Italian Balsamic Wine Vinegar Giuseppe Giusti - Gran Deposito Aceto Balsamico Di Giuseppe Giusti Moderna - with Gif… - 5StarWines : #throwback Congratulazioni, Pisoni F.lli! Best Sparkling Wine 2020! Monty ha intervistato Elio Pisoni su Italian… - sordo_wine : ????La Grande Bellezza-The Italian Wines Virtual Tour #RaffaeleVecchione non poteva trovare titolo migliore per il su… - ernestolamatta : Tra asset digitali, investimenti e vino, il progetto “Italian Wine Crypto Bank” -

Ultime Notizie dalla rete : Italian Wine Italian Wine Brands, assemblea dà via libera a bilancio e dividendo L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands , riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio ed bilancio consolidato del Gruppo IWB chiuso al 31 dicembre 2020 nei termini proposti ...

IWB, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA L'assemblea degli azionisti di Italian Wine Brands (IWB) ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,25 euro per ciascuna azione. È stato nominato il ...

Italian Wine Brands, assemblea dà via libera a bilancio e dividendo Teleborsa Italian Wine Brands, assemblea dà via libera a bilancio e dividendo L’Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio ...

IWB, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA L'assemblea degli azionisti di Italian Wine Brands (IWB) ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e deliberato ...

L'Assemblea degli Azionisti diBrands , riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio ed bilancio consolidato del Gruppo IWB chiuso al 31 dicembre 2020 nei termini proposti ...L'assemblea degli azionisti diBrands (IWB) ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,25 euro per ciascuna azione. È stato nominato il ...L’Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio ...L'assemblea degli azionisti di Italian Wine Brands (IWB) ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e deliberato ...