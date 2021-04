Il dolore di Andrea Romano: “Non riesco a seppellire mio figlio, vergogna Raggi” (Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea Romano figlio disabile senza sepoltura. Oltre alla tragedia della morte di un figlio Andrea Romano, esponente del partito democratico, non ha la possibilità di seppellirlo. Perché? La situazione dei cimiteri nella Capitale è disastrosa e come lui molte famiglie stanno vivendo questo incubo. Così Romano ha deciso di rendere pubblica la sua situazione condividendo un Twitter. Nel messaggio ha denunciato il dramma di non poter dare sepoltura a suo figlio e la mal gestione della Capitale da parte della sindaca Virginia Raggi. Andrea Romano figlio disabile senza sepoltura: “Una vergogna” “Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 aprile 2021)disabile senza sepoltura. Oltre alla tragedia della morte di un, esponente del partito democratico, non ha la possibilità di seppellirlo. Perché? La situazione dei cimiteri nella Capitale è disastrosa e come lui molte famiglie stanno vivendo questo incubo. Cosìha deciso di rendere pubblica la sua situazione condividendo un Twitter. Nel messaggio ha denunciato il dramma di non poter dare sepoltura a suoe la mal gestione della Capitale da parte della sindaca Virginiadisabile senza sepoltura: “Una” “Oggi sono 2 mesi che mioDario non è più con la sua ...

lucianonobili : Un abbraccio ad Andrea e alle tante famiglie romane che si trovano nella medesima condizione. Dolore che si aggiung… - marcodimaio : Un forte abbraccio Andrea. È assurdo che al dolore di perdere una persona cara, si debba aggiungere quello di non… - HakulinenMaria : RT @monicaguerzoni: Grazie ad Andrea Romano per la sua denuncia in un momento di dolore profondo, #Roma e i romani non meritano la vergogna… - DarioNardella : @AndreaRomano9 @virginiaraggi Caro Andrea, da padre e da Sindaco sono profondamente addolorato e indignato per la s… - monicaguerzoni : Grazie ad Andrea Romano per la sua denuncia in un momento di dolore profondo, #Roma e i romani non meritano la verg… -