Gilles Rocca | duro scontro con Francesca Lodo | “Come osi?”

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tommaso e il suo debole per Gilles Rocca ?? .@tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - infoitcultura : Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Francesca Lodo ai ferri corti: amicizia al capolinea - AshlinLuce : Gilles Rocca che dice che l’isola è la più brutta esperienza della sua vita. Ma beato te (e si vede eh) #isola - Visionando4 : RT @Alessiam9898: Sonia che storpia i nomi: Umberto invece che Ubaldo Gilles Roca invece che Gilles Rocca Owed invece che Awed #IlPuntoZ - Alessiam9898 : Sonia che storpia i nomi: Umberto invece che Ubaldo Gilles Roca invece che Gilles Rocca Owed invece che Awed #IlPuntoZ -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

Approfondisci:all'attacco all'Isola dei Famosi: "Conosco il montaggio, non prendiamoci in giro". La reazione di Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi "polemico" con Verissimo per l'invito a ...All'Isola dei Famosi 2021 continuano a cambiare gli equilibri nel gruppo dei naufraghi e anche l'amicizia, che dura dall'inizio del reality, frae Francesca Lodo sembra essersi ormai incrinata. I due hanno avuto un litigio, con Francesca Lodo che chiede adi essere più rispettoso nei suoi confronti: "Non sono tua ...All’Isola dei Famosi 2021 continuano a cambiare gli equilibri nel gruppo dei naufraghi e anche l’amicizia, che dura dall’inizio del reality, fra Gilles Rocca e Francesca Lodo ...Nuovi concorrenti pronti a sbarcare in Honduras: ecco chi arriverà all'Isola dei famosi 2021 nelle prossime puntate ...