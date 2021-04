Covid: “Siamo in una fase decisiva” afferma Speranza, atteso mercoledì in Senato da tre mozioni di sfiducia (Di giovedì 22 aprile 2021) Non sta certo vivendo il suo momento migliore nelle vesti di ministro, Roberto Speranza il quale, sebbene il premier gli abbia recentemente rinnovato la sua stima e fiducia, mercoledì prossimo l’Aula del Senato è chiamata ad esprimersi su ben tre mozioni di sfiducia – separate – nei suoi confronti. l ministro della Salute, Roberto Speranza, in modo separato. mozioni firmate Fdi, Italexit ed Alternativa c’è. Speranza: “Siamo nella fase decisiva della battaglia contro il Covid, i vaccini ci aiutano a programmare” Tuttavia lui, tira dritto, cercando di dedicarsi con ancora più impegno alla situazione e, in particolare alle imminenti riaperture. Come ha infatti rimarcato oggi, nell’ambito ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Non sta certo vivendo il suo momento migliore nelle vesti di ministro, Robertoil quale, sebbene il premier gli abbia recentemente rinnovato la sua stima e fiducia,prossimo l’Aula delè chiamata ad esprimersi su ben tredi– separate – nei suoi confronti. l ministro della Salute, Roberto, in modo separato.firmate Fdi, Italexit ed Alternativa c’è.: “nelladella battaglia contro il, i vaccini ci aiutano a programmare” Tuttavia lui, tira dritto, cercando di dedicarsi con ancora più impegno alla situazione e, in particolare alle imminenti riaperture. Come ha infatti rimarcato oggi, nell’ambito ...

