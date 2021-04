Call of Duty: Warzone addio Verdansk! Ecco il video dell'esplosione nucleare (Di giovedì 22 aprile 2021) L'evento che cambierà per sempre la mappa di Call of Duty: Warzone è finalmente accaduto: Verdansk è stata distrutta da un'enorme esplosione nucleare. L'account Twitter ufficiale di Call of Duty ha pubblicato il video dell'evento, mostrando il missile nucleare che si dirige verso la mappa per poi creare un gigantesco fungo nucleare. Considerando l'enorme esplosione, è difficile immaginare che sia rimasto in piedi qualche edificio il che suggerisce dei cambiamenti significativi per la mappa. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) L'evento che cambierà per sempre la mappa diofè finalmente accaduto: Verdansk è stata distrutta da un'enorme. L'account Twitter ufficiale diofha pubblicato il'evento, mostrando il missileche si dirige verso la mappa per poi creare un gigantesco fungo. Considerando l'enorme, è difficile immaginare che sia rimasto in piedi qualche edificio il che suggerisce dei cambiamenti significativi per la mappa. Leggi altro...

