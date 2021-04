Advertising

LaGazzettaWeb : Senise, 30enne trova a terra mazzette di banconote con oltre 4mila euro e le porta ai CC -

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Un uomo di 30 anni ha trovato a terra, a(Potenza), 4.455 euro e li ha consegnati ai Carabinieri, che hanno rintracciato il proprietario dei soldi e glieli hanno restituiti. Il denaro era diviso in quattro mazzi di banconote, avvolti ......che far piacere pensare e soffermarsi su di un nobile gesto concretizzatosi a, nella mattinata di lunedì scorso, 19 aprile, poco prima delle 10.00. Nella circostanza, Andrea Fioretti,...SENISE - Un uomo di 30 anni ha trovato a terra, a Senise (Potenza), 4.455 euro e li ha consegnati ai Carabinieri, che hanno rintracciato il proprietario dei soldi e glieli hanno restituiti. Il denaro ...SENISE (PZ) – In un momento così difficile, laddove il fenomeno epidemiologico in atto è stato purtroppo capace di condizionare pesantemente le quotidiane relazioni umane, sociali ed economiche del no ...