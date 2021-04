No, un virologo di nome «Derek Knauss» non ha scoperto che Sars-CoV-2 non esiste (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 19 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che un immunologo-virologo di un laboratorio della California di nome «Derek Knauss» avrebbe dichiarato di aver fatto causa per frode insieme ai colleghi di sette altre università ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’ente di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d’America. Il motivo sarebbe che in nessuno dei 1.500 campioni di persone testate come positive al nuovo coronavirus sarebbe stato trovato il virus Sars-CoV-2, mentre sarebbero stati trovati virus influenzali. Questo significherebbe quindi che il virus Sars-CoV-2 non esiste. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato delle autorità ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 19 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che un immunologo-di un laboratorio della California di» avrebbe dichiarato di aver fatto causa per frode insieme ai colleghi di sette altre università ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’ente di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d’America. Il motivo sarebbe che in nessuno dei 1.500 campioni di persone testate come positive al nuovo coronavirus sarebbe stato trovato il virus-CoV-2, mentre sarebbero stati trovati virus influenzali. Questo significherebbe quindi che il virus-CoV-2 non. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato delle autorità ...

