Nel Lodigiano attualmente positivi dimezzati in un mese (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 36 i nuovi contagiati registrati ieri in provincia di Lodi (+4 lunedì). Nel Pavese 78 (44 lunedì) e nel Cremonese 30 (13 lunedì). A livello regionale a fronte di 46.901 tamponi effettuati (più ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 36 i nuovi contagiati registrati ieri in provincia di Lodi (+4 lunedì). Nel Pavese 78 (44 lunedì) e nel Cremonese 30 (13 lunedì). A livello regionale a fronte di 46.901 tamponi effettuati (più ...

Advertising

ilCittadinoLodi : Covid, il bollettino: altri 36 casi nel Lodigiano, 454 nel Milanese, 1.670 in Lombardia, 12.074 in Italia - ilCittadinoLodi : Nel 2020 i lavoratori stranieri del Lodigiano hanno mandato a casa venti milioni di euro - infoitinterno : Nel Lodigiano 4 casi in ventiquattro ore - infoitinterno : Cadavere nel Po nel Lodigiano, forse 23enne piacentino - ilCittadinoLodi : Per il “mattone” nel Lodigiano è ancora dura, ma c’è fame di case in affitto -