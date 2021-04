Martina e Francesco | Matrimonio a prima vista | epilogo e come stanno oggi

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Televisione La coppia è più innamorata che mai. “Farei con lui dei figli anche domani”, ha confidatoa Chi Magazine Pubblicato su 21 Aprile 2021Italia si avvia verso la puntata finale (che sarà trasmessa su Real Time mentre invece è già stata messa in onda su Discovery). Già si sa che Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale non hanno continuato insieme. I due infatti hanno preso strade differenti. D’altra parte che la scintilla non fosse scoccata già lo si era capito il giorno delle nozze. Lo si è compreso ancor più in seguito, con Salvatore che ha provato a più riprese ad accostarsi alla ragazza, la quale ha sempre alzato barriere. La storia si è conclusa tra le polemiche: Santa e Bonfiglio si sono ...