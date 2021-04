Il Giornale: Adl e Lotito sono rimasti in silenzio perché speravano di entrare nella Superlega (Di mercoledì 21 aprile 2021) Non è passato inosservato il silenzio di Lotito e De Laurentiis sulla questione Superlega, soprattutto nell’assemblea straordinaria della Serie A convocata proprio dopo che le 12 squadre coinvolte nel progetto, tra cui Inter, Juventus e Milan, domenica sera, erano venute allo scoperto. Il Giornale scrive: “Mai silenzio fu più opportuno. perché a lungo si è riflettuto su Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito che, almeno per ora, non avevano preso alcuna posizione ufficiale in merito alla nascita della Superlega. Il primo pensiero è che dietro questa mossa si nascondesse il desiderio di entrarvi a farne parte? Possibile. Certamente non è passata inosservata la loro presenza anonima e quasi silente nell’ultima assemblea della Lega di Serie A. Due come ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Non è passato inosservato ildie De Laurentiis sulla questione, soprattutto nell’assemblea straordinaria della Serie A convocata proprio dopo che le 12 squadre coinvolte nel progetto, tra cui Inter, Juventus e Milan, domenica sera, erano venute allo scoperto. Ilscrive: “Maifu più opportuno.a lungo si è riflettuto su Aurelio De Laurentiis e Claudioche, almeno per ora, non avevano preso alcuna posizione ufficiale in merito alla nascita della. Il primo pensiero è che dietro questa mossa si nascondesse il desiderio di entrarvi a farne parte? Possibile. Certamente non è passata inosservata la loro presenza anonima e quasi silente nell’ultima assemblea della Lega di Serie A. Due come ...

Advertising

napolista : Il Giornale: #Adl e #Lotito sono rimasti in silenzio perché speravano di entrare nella #Superlega Non è passato ino… - McKennieFaCose : Non è che Adl ha chiesto a Zazza di far scrivere sul giornale che il suo mitico club è stato invitato nella Superle… - MGBasolu : RT @Andrea71048041: @Vink901 @Marco_viscomi @AntonioCorsa L'unica cosa positiva che ho visto oggi è la #gazzettadellosport andare a sfavore… - Andrea71048041 : @Vink901 @Marco_viscomi @AntonioCorsa L'unica cosa positiva che ho visto oggi è la #gazzettadellosport andare a sfa… - Pe_Es_ : A detta di un giornale non stavano venendo quasi alle mani per come è stata raccontata la cosa? ???????… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale Adl ADL e Lotito e quel silenzio "fortunato" Ovviamente fanno fede le parole ufficiali, anche se non bisogna affatto dimenticare i propositi di ADL, che in tempi non sospetti si era detto entusiasta e favorevole alla nascita di una Super League.

Sul mercato nero delle fiale la Procura apre un'inchiesta La conseguenza è l'orientamento degli inquirenti a chiedere l'archiviazione del fascicolo, che era stato aperto dopo un esposto presentato da Adl Cobas Lombardia e che aveva portato i militari del ...

ADL e Lotito e quel silenzio "fortunato" il Giornale Il Giornale: Adl e Lotito sono rimasti in silenzio perché speravano di entrare nella Superlega Non è passato inosservato il silenzio di Lotito e De Laurentiis sulla questione Superlega, soprattutto nell’assemblea straordinaria della Serie A convocata proprio dopo che le 12 squadre coinvolte nel ...

Repubblica - ADL fuori dalla Superlega che voleva: escluso o sarà il quarto? Le sue crociate contro UEFA e FIFA, inoltre, avevano rafforzato la posizione politica del presidente del Napoli, membro del direttivo ECA prima con un incarico al vertice dell'area marketing e poi al ...

Ovviamente fanno fede le parole ufficiali, anche se non bisogna affatto dimenticare i propositi di, che in tempi non sospetti si era detto entusiasta e favorevole alla nascita di una Super League.La conseguenza è l'orientamento degli inquirenti a chiedere l'archiviazione del fascicolo, che era stato aperto dopo un esposto presentato daCobas Lombardia e che aveva portato i militari del ...Non è passato inosservato il silenzio di Lotito e De Laurentiis sulla questione Superlega, soprattutto nell’assemblea straordinaria della Serie A convocata proprio dopo che le 12 squadre coinvolte nel ...Le sue crociate contro UEFA e FIFA, inoltre, avevano rafforzato la posizione politica del presidente del Napoli, membro del direttivo ECA prima con un incarico al vertice dell'area marketing e poi al ...