Giornata Terra | Ambasciata Israele e Municipio I piantano albero

Roma – "In vista della celebrazione della Giornata della Terra prevista per domani, l'Ambasciata d'Israele a Roma e il I Municipio hanno voluto produrre un'azione concreta per dare un contributo alla citta' che da anni accoglie la comunita' israeliana. Da qui e' nata l'idea di piantumare un albero in un giardino nel centro storico della Capitale, in prossimita' del Tevere e vicino all'area in cui storicamente insiste la comunita' ebraica". E' quanto si legge in una nota del I Municipio di Roma. Alla cerimonia hanno partecipato l'ambasciatore Dror Eydar, la presidente del Municipio, Sabrina Alfonsi, la presidente della Comunita' Ebraica, Ruth Dureghello e Renzo Razzano, presidente del Centro servizi per il volontariato.

