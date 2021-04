Gazzetta: Ceferin vuole la testa di Agnelli. Per le accuse ricevute, dovrebbe farsi da parte (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sulla Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro commenta lo sfaldamento della Superlega, avviato ieri. Nel giro di pochissime ore, i club inglesi hanno abbandonato il progetto, grazie soprattutto, scrive, alla pressione politica del governo. Ma anche la Uefa si è mossa. “Nelle ultime 24 ore, poi, oltre alle minacce delle istituzioni, erano partiti gli ambasciatori dell’Uefa per convincere i club a ripensarci. Tutti tranne uno: la Juventus di Agnelli. Con lui non deve trattare nessuno, ordine di Ceferin. Dopo avergli dato pubblicamente del bugiardo e del serpente, ora il numero uno dell’Uefa cova vendetta e vuole la sua testa”. Di Caro continua: “Se come tutto lascia prevedere già domani ci sarà il rompete le righe, quella di Agnelli sarà una debacle clamorosa. È passato in pochi battiti di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sulladello Sport Andrea Di Caro commenta lo sfaldamento della Superlega, avviato ieri. Nel giro di pochissime ore, i club inglesi hanno abbandonato il progetto, grazie soprattutto, scrive, alla pressione politica del governo. Ma anche la Uefa si è mossa. “Nelle ultime 24 ore, poi, oltre alle minacce delle istituzioni, erano partiti gli ambasciatori dell’Uefa per convincere i club a ripensarci. Tutti tranne uno: la Juventus di. Con lui non deve trattare nessuno, ordine di. Dopo avergli dato pubblicamente del bugiardo e del serpente, ora il numero uno dell’Uefa cova vendetta ela sua”. Di Caro continua: “Se come tutto lascia prevedere già domani ci sarà il rompete le righe, quella disarà una debacle clamorosa. È passato in pochi battiti di ...

