Barbara D’Urso, l’imprevisto in diretta blocca il programma: panico in studio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Barbara D’Urso e lo spavento in studio per l’imprevisto: programma bloccato e panico in studio. Cos’è successo? Il video E’ la Regina del pomeriggio di Canale 5 Barbara D’Urso; ormai… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 aprile 2021)e lo spavento inperto ein. Cos’è successo? Il video E’ la Regina del pomeriggio di Canale 5; ormai… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

OllyRegina : RT @norainoflowerr: Volevo dire a Barbara D’Urso che il numero delle frecciate tirate da Tommy ha superato il numero dei suoi caffeucci? #I… - AmyNerdQueen1 : “Barbara D’Urso sappi che io ti nominerò sempre e che non credo a queste malelingue dei programmi trash !” ma se è… - MarikinaaTra : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… - thequeenlessia : Dissing tra Malgioglio e Federico Fashion Style per il costo dei suoi saloni AHHH se ci fosse ancora Barbara D'urso… - interistadoc_ : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… -