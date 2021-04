Alex Sandro e De Ligt ribaltano il Parma. La Juve adesso è a - 1 dal Milan (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juve approfitta della sconfitta del Milan, batte il Parma (3 - 1) e scavalca l'Atalanta portandosi al terzo posto (almeno fino a domani, quando i bergamaschi affronteranno la Roma), a - 1 dai ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Laapprofitta della sconfitta del, batte il(3 - 1) e scavalca l'Atalanta portandosi al terzo posto (almeno fino a domani, quando i bergamaschi affronteranno la Roma), a - 1 dai ...

romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? De Ligt ???? Bonucci ???? Alex Sandro ???? Cuadrado ???? Bentancur ???? Arthur ???? McKennie ????… - juventusfc : HT | Si va al riposo in parità. Per i bianconeri, gol di Alex Sandro. #JuveParma - OptaPaolo : 1 - Alex Sandro ha realizzato la sua prima doppietta con la Juventus e in generale la sua prima doppietta in un cam… - Still_Terror : RT @SquawkaNews: Juventus 3-1 Parma FT: ?? Brugman ?? Alex Sandro ?? Alex Sandro ?? de Ligt Juve’s defenders with all three goals. h… - nrgz155 : Alex Sandro domenica deve aver bevuto da una borraccia dell'Atalanta #JuveParma -