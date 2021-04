Un rapporto sostiene che Huawei spiava 6,5 milioni di olandesi nel 2009 (Di martedì 20 aprile 2021) L’Olanda è uno di quei paesi europei che sta ancora utilizzando le infrastrutture Huawei per il 5G mentre molti altri – Italia compresa – hanno preferito fornitori europei. Secondo quanto riportano Le Monde e The Guardian e secondo un rapporto riservato visto dal quotidiano olandese De Volkskrant del 2010, Huawei – che all’epoca collaborava con l’operatore KPN da un anno – avrebbe avuto accesso ai dati sensibili di 6,5 milioni di clienti. Tra questi ci sarebbe anche l’ex premier del paese, Jan Peter Balkenende, insieme ad altre personalità sensibili del mondo dell’industria e della politica. Il rapporto in questione era stato commissionato da KPN stesso – che ha iniziato a utilizzare la tecnologia Huawei nel 2009 – dopo che AVID (servizio di intelligence olandese) ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 aprile 2021) L’Olanda è uno di quei paesi europei che sta ancora utilizzando le infrastruttureper il 5G mentre molti altri – Italia compresa – hanno preferito fornitori europei. Secondo quanto riportano Le Monde e The Guardian e secondo unriservato visto dal quotidiano olandese De Volkskrant del 2010,– che all’epoca collaborava con l’operatore KPN da un anno – avrebbe avuto accesso ai dati sensibili di 6,5di clienti. Tra questi ci sarebbe anche l’ex premier del paese, Jan Peter Balkenende, insieme ad altre personalità sensibili del mondo dell’industria e della politica. Ilin questione era stato commissionato da KPN stesso – che ha iniziato a utilizzare la tecnologianel– dopo che AVID (servizio di intelligence olandese) ...

