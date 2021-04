SIMEST | Salzano | “Attrazione investimenti esteri prioritaria per riagganciare ripresa”

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo alle spalle un anno di sforzi senza precedenti e ad ampio spettro per sostenere la tenuta del sistema imprenditoriale nazionale con il sostegno all’export e all’internazionalizzazione delle aziende italiane. È ora prioritario lavorare affinché l’Italia possa diventare una destinazione sempre più attraente per glistranieri in una logica di maggiore reciprocità. Attrarre verso il nostro Paese risorse preziose è infatti una condizione fondamentale perlae promuovere l’innovazione del nostro tessuto produttivo e la competitività del Sistema Paese a livello internazionale”. È quanto ha affermato il presidente di, Pasquale, nel suo intervento alla sessione straordinaria per l’degli ...

