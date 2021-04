Roma, blitz antidroga a San Basilio: arrestate 16 persone (Di martedì 20 aprile 2021) blitz antidroga a San Basilio. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021)a San. I carabinieri del Comando Provinciale distanno eseguendo un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, su richiesta della ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - il_Ghisa : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico e spa… - TroianoMassimo1 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico e spa… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Roma, blitz antidroga a San Basilio: arrestate 16 persone - Lux97335459 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico e spa… -