Quanti trofei ha vinto Adriano Panatta e il suo patrimonio (Di martedì 20 aprile 2021) I trofei di Adriano Panatta? Non tutti possono sapere o ricordare il numero esatto delle sue vittorie. Sicuramente nessuno ha dimenticato il nostro fuoriclasse della racchetta. Adriano Panatta (Getty Images)Romano, classe 1950. Quando si parla di Tennis, quello con la lettera maiuscola iniziale si possono snocciolare decine di nomi di grandi tennisti, di epoche diverse, italiani e stranieri. Ma si arriva ad un punto dove non si può non inserire un nome: Adriano Panatta . Ai più giovani, quelli che Panatta lo hanno solo sentito nominare dai loro padri o da qualche istruttore di tennis, è stao il più grande talento tennistico che abbia l’Italia prodotto. LEGGI ANCHE –> Adriano Panatta, sua partner ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021) Idi? Non tutti possono sapere o ricordare il numero esatto delle sue vittorie. Sicuramente nessuno ha dimenticato il nostro fuoriclasse della racchetta.(Getty Images)Romano, classe 1950. Quando si parla di Tennis, quello con la lettera maiuscola iniziale si possono snocciolare decine di nomi di grandi tennisti, di epoche diverse, italiani e stranieri. Ma si arriva ad un punto dove non si può non inserire un nome:. Ai più giovani, quelli chelo hanno solo sentito nominare dai loro padri o da qualche istruttore di tennis, è stao il più grande talento tennistico che abbia l’Italia prodotto. LEGGI ANCHE –>, sua partner ...

Advertising

gabriel1919__ : @_enz29 Il goat decide anche quanti trofei hanno i club. Che personaggio - FabrizioRho : @FatFurious4 @claud10_90 @PierluigiBattis se guardi ai trofei recenti in europa siviglia merita piu delle 3 italian… - RanaudoSa : @Giusepp79888517 @Napoli107423649 @Denis2oo1 @Sas_PesTeam @ZZiliani I titoli nazionali non ci soddisfano più di tan… - Cinciscatore : @ildpaa @FVCR27 Ma alla fine di tutto, quanti trofei conta l atalanta nella sua bacheca in questi 3 anni di “ favola”? - Giusepp79888517 : @RanaudoSa @Napoli107423649 @Denis2oo1 @Sas_PesTeam @ZZiliani Dopo 9 anni abbiamo steccato una stagione...ma dimmi,… -