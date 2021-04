Peschiera | litiga con un camionista e lo manda in ospedale | denunciato un 27enne

(Di martedì 20 aprile 2021) (Visited 1 times, 49 visits today) Notizie Simili: Buoni spesa: nuovi criteri per raggiungere più cittadini Vendeva prodotti contraffatti, domiciliari per un… Rapinano titolare del Mida's di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peschiera litiga

veronaoggi.it

... poiché ritenuto responsabile delle lesioni con 30 giorni di prognosi riportate da un camionista con il quale era scoppiata una lite per futili motivi il 14 aprile scorso a. I militari, ...... poiché ritenuto responsabile delle lesioni con 30 giorni di prognosi riportate da un camionista con il quale era scoppiata una lite per futili motivi il 14 aprile scorso a. I militari, ...Notizie recenti. Scooter rubato a Roma trovato a San Martino, nei guai un 44enne di Caldiero; Litiga e manda in ospedale un camionista, denunciato 27enne di Peschiera; Dalle strad ...Il 27enne è stato rintracciato dal sistema di video sorveglianza del Comune di Peschiera del Garda. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Peschiera del Garda, con uni ...