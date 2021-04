“Mi manca lui”. Martina Miliddi, dopo l’uscita da Amici 20 è l’ora delle confessioni: “Nel bene e nel male” (Di martedì 20 aprile 2021) Martina Miliddi è l’ultima eliminata durante il serale di Amici. È arrivata al ballottaggio finale con Deddy e Tancredi: quest’ultimo è stato salvato. Poi Marina ha perso il testa a testa con l’altro allievo e ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. “È stata un’esperienza bellissima”, ha dichiarato subito dopo l’annuncio della conduttrice. Martina si è fatta conoscere per la sua bravura ed è stata supportata dalla professoressa Lorella Cuccarini. Durante la sua permanenza all’interno della scuola ha fatto molto discutere la storia con Aka7even. I due si sono salutati con un lungo abbraccio e non appena la ballerina è uscita dalla casetta, il cantante è scoppiato a piangere: “Non volevo che finisse così”, ha detto tra i singhiozzi. “Non fare il forte zì, ci sei legato è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021)è l’ultima eliminata durante il serale di. È arrivata al ballottaggio finale con Deddy e Tancredi: quest’ultimo è stato salvato. Poi Marina ha perso il testa a testa con l’altro allievo e ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. “È stata un’esperienza bellissima”, ha dichiarato subitol’annuncio della conduttrice.si è fatta conoscere per la sua bravura ed è stata supportata dalla professoressa Lorella Cuccarini. Durante la sua permanenza all’interno della scuola ha fatto molto discutere la storia con Aka7even. I due si sono salutati con un lungo abbraccio e non appena la ballerina è uscita dalla casetta, il cantante è scoppiato a piangere: “Non volevo che finisse così”, ha detto tra i singhiozzi. “Non fare il forte zì, ci sei legato è ...

