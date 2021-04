Luther Vandross | età | carriera chi è il protagonista del doodle di oggi

(Di martedì 20 aprile 2021) Ildiè dedicato a, cantante statunitense che nella suaha vinto 8 Grammy Awards e venduto 40 milioni di dischi.impara sin da bambino a suonare il piano da autodidatta e dopo il diploma all Qilliama Howard Taft High School nel Bronx si iscrive alla Western Michigan University per un anno, poi lascia definitivamente gli studi per intraprendere lamusicale per cui è ancoraricordato. Ladiinizia come cantante nei Bionic Boogie, il gruppo di Gregg Diamond, ricordati anche per la celebre “Hot Butterfly”, poi si sposta nel gruppo formato da Mauro Malavasi, Paolo Gianolino ...

e un remake degli anni Ottanta di"Never too much". Continua nel 2018 con lo stesso interpretando un altro inedito "Tell me baby" con un featuring dell'artista belga MG - The Artist. ...Nello stesso spettacolo suonavano, lei, Michael Jackson, Stevie Wonder,, James Ingram, Patti Austin, Ashford Simpson e Kool The Gang. Ogni sabato si andava in stadi megagalattici con ...