Il documento segreto della Superlega | «Daremo alla gente quello che vuole»

"Daremo alla gente quello che vuole". I 12 club ribelli erano – sono – intimamente convinti di dare una svolta "popolare" al calcio creando la Superlega. Tanto da metterlo nero su bianco in un documento inedito che il Guardian ha scoperto "leggendo" il codice del sito web della nascente competizione. Nel documento, scrive il Guardian, si legge che la fuga offrirà "un ambiente sostenibile e competitivo per l'intera piramide del calcio", garantendo più del triplo del livello di proventi di solidarietà ai club più piccoli rispetto a quelli attuali. E rivela anche che i club stanno prendendo in considerazione nuove idee intriganti, inclusa l'"implementazione delle regole migliorata dalla tecnologia" attualmente non ...

