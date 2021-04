George Floyd, condannato l’ex agente Chauvin: “Colpevole di omicidio” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il poliziotto Derek Chauvin rischia 40 anni di carcere per l’omicidio di George Floyd E’ stato giudicato “Colpevole di omicidio” il poliziotto Derek Chauvin per tre capi d’imputazione, che vanno dall’omicidio preterintenzionale all’omicidio colposo. In altre parole l’ex agente rischia sino a 40 anni di carcere. Floyd che aveva 46 anni ha perso la vita a maggio del 2020, morto a seguito di gravi maltrattamenti da parte dell’agente Chauvin, 44 anni. Il 46enne era stato fermato il 25 maggio 2020 a Minneapolis dalla pattuglia ed era stato trovato in possesso di una banconota da 20 dollari falsa. In un video fatto con un cellulare è stato ripreso tutto: ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il poliziotto Derekrischia 40 anni di carcere per l’diE’ stato giudicato “di” il poliziotto Derekper tre capi d’imputazione, che vanno dall’preterintenzionale all’colposo. In altre parolerischia sino a 40 anni di carcere.che aveva 46 anni ha perso la vita a maggio del 2020, morto a seguito di gravi maltrattamenti da parte dell’, 44 anni. Il 46enne era stato fermato il 25 maggio 2020 a Minneapolis dalla pattuglia ed era stato trovato in possesso di una banconota da 20 dollari falsa. In un video fatto con un cellulare è stato ripreso tutto: ...

ilpost : Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole per la morte di George Floyd - fanpage : Il verdetto è arrivato poco fa. Derek Chauvin è stato giudicato colpevole per la morte di George Floyd - lorepregliasco : Processo per la morte di George Floyd: il poliziotto Derek Chauvin colpevole per omicidio di secondo e terzo grado - SimonaCroisette : RT @ValentinaInLA: +++Derek Chauvin colpevole di tutti e tre i capi di accusa per la morte di George Floyd @RaiNews @AntDiBella #GeorgeFlo… - saramaffio : RT @jemenfousoui: In un mondo giusto semplicemente George Floyd sarebbe ancora vivo. -