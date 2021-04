Euro 2020 | dal Pincio a Castel Sant’Angelo | a Roma il Trophy Tour

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – La coppa è arrivata a Roma. Il Trophy Tour organizzato dalla Uefa in vista di Euro 2020 ha fatto tappa nella Capitale, tra i luoghi più suggestivi della città: per immortalare l’evento sono stati scelti il Pincio, la piazza del Campidoglio, il Colosseo e Ponte Sant’Angelo, che ha segnato con una pioggia battente la fine di questa giornata romana per la coppa – ora allo stadio Olimpico – simbolo degli Europei di calcio che prenderanno il via proprio da Roma con la partita inaugurale Italia-Turchia, l’11 giugno.