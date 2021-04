Covid:Francia,'virus in calo ma situazione resta fragile' (Di martedì 20 aprile 2021) Il ministro francese della Salute, Olivier Véran, ritiene che da cinque giorni "iniziamo una decrescita dell'epidemia" ma "questa diminuzione resta fragile", perché "siamo sempre ad un livello molto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Il ministro francese della Salute, Olivier Véran, ritiene che da cinque giorni "iniziamo una decrescita dell'epidemia" ma "questa diminuzione", perché "siamo sempre ad un livello molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Macron e Le Pen, snaturati per vincere ...nel 2018 aveva dato il via alla protesta dei gilets gialli rivelando il malessere di una Francia ... Solo la pandemia Covid ha cambiato il discorso pubblico e messo Macron di fronte alla responsabilità ...

Ieri, la Francia contava 31.214 ricoveri da Covid - 19, di cui quasi 6.000 in terapia intensiva.

Covid:Francia,'virus in calo ma situazione resta fragile' Il ministro francese della Salute, Olivier Véran, ritiene che da cinque giorni "iniziamo una decrescita dell'epidemia" ma "questa diminuzione resta fragile", perché "siamo sempre ad un livello molto e ...

