Vasto incendio a Cape Town | danni a biblioteca e università

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio

Agenzia ANSA

Unsta mettendo a dura prova i vigili del fuoco di Cape Town, in Sudafrica. Le fiamme divampate nella zone ai piedi di Table Mountain, la montagna caratteristica della città sudafricana ...Per quanto riguarda l'divampato a Lumezzane , è successo intorno alle 18,50 richiamando poi l'attenzione di unschieramento dei vigili del fuoco del paese, da Gardone Valtrompia e da ...Cape Town, 19 apr. (askanews) - Un vasto incendio sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco di Cape Town, in Sudafrica. Le fiamme divampate ...Diversi quartieri di Cape Town, in Sudafrica, evacuati a causa del vasto incendio che si sta diffondendo sulle pendici della famosa Table Mountain alimentato da forti venti. Minacciate le case degli a ...