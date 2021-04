Advertising

zazoomblog : Superlega: Fassone ‘stupito da tempistica Covid ha accelerato processo’ - #Superlega: #Fassone #‘stupito - TV7Benevento : Superlega: Fassone, 'stupito da tempistica, Covid ha accelerato processo'... - infoitsalute : Superlega, Fassone: “Mi ha sorpreso la tempistica. Il Covid avrà accelerato il processo” - CalcioPillole : Superlega, Fassone: “Mi ha sorpreso la tempistica. Il Covid avrà accelerato il processo” - napolipiucom : Napoli escluso dalla #Superlega, #Fassone: 'Vi spiego perchè -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Fassone

...a spiegare i motivi dell'esclusione è stato Marco, ex dirigente del club partenopeo, che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: 'La tempistica dell'annuncio della...Marco, ex dirigente anche del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio KissKissNapoli della. 'La tempistica dell'annuncio dellami ha sorpreso. I 12 club hanno voluto accelerare ...Lo dice, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex dirigente di Inter e Milan, Marco Fassone. "Il Covid ha probabilmente accelerato il processo della Superlega. È indubbio che per rinforzare i ...Il Napoli è stato escluso dalla superlega, lex dg Fassone spiega i motivi alla base dell'esclusione dei partenopei dal super campionato ...