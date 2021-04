Solbakken: 'Juve in Superlega? Napoli ha solo 2 punti in meno' (Di lunedì 19 aprile 2021) L'allenatore della nazionale norvegese Stale Solbakken non usa mezzi termini e va dritto contro la partecipazione della Juventus alla Superlega : " Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) L'allenatore della nazionale norvegese Stalenon usa mezzi termini e va dritto contro la partecipazione dellantus alla: " Negli ultimi tre anni lantus è stata eliminata ...

TuttoMercatoWeb : Solbakken: 'La Juve ha perso con l'Atalanta ieri. Che cosa diavolo ci fa nella Superlega?'