"Se risale la curva rischiamo di giocarci l'estate", dice Cartabellotta (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - "È fondamentale continuare a rispettare le regole. Se questo verrà inteso come un liberi tutti è evidente che la situazione da metà maggio in poi cambierà. Mai come adesso deve emergere il concetto di alleanza tra politica, servizi sanitari e comportamenti dei cittadini perché questa è una fase molto delicata. Se dovesse ripartire la curva rischiamo di giocarci la stagione estiva". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenendo ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. Per Cartabellotta, "tra rischio ragionato e calcolato c'è una sostanziale differenza: il rischio ragionato è una valutazione di tipo politico. Draghi ha sottolineato che questo rischio si fonda su un presupposto fondamentale: il rispetto delle regole, mascherine, ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - "È fondamentale continuare a rispettare le regole. Se questo verrà inteso come un liberi tutti è evidente che la situazione da metà maggio in poi cambierà. Mai come adesso deve emergere il concetto di alleanza tra politica, servizi sanitari e comportamenti dei cittadini perché questa è una fase molto delicata. Se dovesse ripartire ladila stagione estiva". Lo ha detto Nino, presidente della Fondazione Gimbe, intervenendo ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. Per, "tra rischio ragionato e calcolato c'è una sostanziale differenza: il rischio ragionato è una valutazione di tipo politico. Draghi ha sottolineato che questo rischio si fonda su un presupposto fondamentale: il rispetto delle regole, mascherine, ...

Advertising

fminervino : RT @Mezzorainpiu: 'Risale del 10% negli USA la curva dei contagi, Fauci dice che non bisogna abbassare la guardia e bisogna continuare a va… - CuddyEsmeralda : RT @Mezzorainpiu: 'Risale del 10% negli USA la curva dei contagi, Fauci dice che non bisogna abbassare la guardia e bisogna continuare a va… - Mezzorainpiu : 'Risale del 10% negli USA la curva dei contagi, Fauci dice che non bisogna abbassare la guardia e bisogna continuar… - kaloshoes : RT @gred_vet: @ilgiornale È sempre la stessa cronologia: ?? La curva cala ?? Riaperture affrettate ??'Crisanti, Galli e Ricciardi sono terror… - Uselli_PsyD : RT @gred_vet: @ilgiornale È sempre la stessa cronologia: ?? La curva cala ?? Riaperture affrettate ??'Crisanti, Galli e Ricciardi sono terror… -