"Mi do una toccata di p***e", Vauro fuori controllo. Scanzi vaccinato? Anche Giletti è spiazzato | Video (Di lunedì 19 aprile 2021) Massimo Giletti a Non è l'arena riesce finalmente a intervistare il dottor Romizi, medico personale di Andrea Scanzi, e fargli ammettere come a richiedere la vaccinazione sia stato lo stesso giornalista del Fatto quotidiano. "Non conosco i suoi genitori e non ha mai usato il termine caregiver", puntualizza il dottore smontando, in parte, l'imbarazzata autodifesa di Scanzi, che su Facebook aveva tirato in ballo i suoi due genitori "anziani e fragili". "C'ho la stessa età del babbo di Scanzi e non mi hanno ancora fatto il vaccino", ironizza Vauro Senesi, vignettista "collega" del giornalista al Fatto. "Ma tu sei coriaceo, non sei fragile", scherza Luca Telese. "Appunto, mi metto nei panni del babbo di Scanzi e mi do una toccata di p***e - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Massimoa Non è l'arena riesce finalmente a intervistare il dottor Romizi, medico personale di Andrea, e fargli ammettere come a richiedere la vaccinazione sia stato lo stesso giornalista del Fatto quotidiano. "Non conosco i suoi genitori e non ha mai usato il termine caregiver", puntualizza il dottore smontando, in parte, l'imbarazzata autodifesa di, che su Facebook aveva tirato in ballo i suoi due genitori "anziani e fragili". "C'ho la stessa età del babbo die non mi hanno ancora fatto il vaccino", ironizzaSenesi, vignettista "collega" del giornalista al Fatto. "Ma tu sei coriaceo, non sei fragile", scherza Luca Telese. "Appunto, mi metto nei panni del babbo die mi do unadi- ...

Advertising

Frances68309503 : @FedericaLaViol3 Ahahhahaha l hai propria toccata piano, è entrato con un hip hop ed ieri ha fatto il Don quixote.… - LiKytai8 : RT @nonelarena: #nonelarena @VauroSenesi sul caso #Scanzi: 'Mi metto nei panni del babbo di Scanzi e mi do' una toccata di palle...'. #Gile… - BiribissiBlog : RT @nonelarena: #nonelarena @VauroSenesi sul caso #Scanzi: 'Mi metto nei panni del babbo di Scanzi e mi do' una toccata di palle...'. #Gile… - nonelarena : #nonelarena @VauroSenesi sul caso #Scanzi: 'Mi metto nei panni del babbo di Scanzi e mi do' una toccata di palle...… - ferdinandodanzi : @tomasomontanari Tso urgente oppure una toccata di ferro per la previsione di questo esimo “virologo” -