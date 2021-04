Meteo Roma | previsioni per martedì 20 aprile

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ampi spazi di sereno nel corso delle ore mattutine, locali piogge attese nel pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +4°C e +18°C.Lazio:per20Bel tempo nella mattinata con sole prevalente su gran parte della regione; al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto lungo la costa. Fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte.Italia:per20Al Nord: Giornata caratterizzata da instabilità: al mattino cieli sereni o irregolarmente nuvolosi al nord-est. Peggiora al pomeriggio con precipitazioni sparse specie sui rilievi, più asciutto in pianura. In ...

Advertising

patriziarutigl1 : RT @ilmeteoit: #VIDEO: #ROMA, intensa #GRANDINATA si abbatte sulla #CAPITALE - corriereroma : Maltempo, a Roma allerta meteo: violento temporale e forte grandinata imbiancano le strade - astralmobilita : ???? Linea #FL2 #RomaSulmona circolazione rallentata per guasto alla linea dovuto a condizioni meteo avverse tra… - ilfaroonline : Meteo pazzo: la grandine ricopre le strade di Roma, sul litorale splende il sole - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma-Avezzano-Sulmona: dalle ore 14.40 traffico rallentato fra Roma Prenest… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

Fanpage.it

Un violento nubifragio , che si è subito trasformato in una forte grandinata fuori stagione, ha imbiancato le strade e i tetti dinel primo pomeriggio . Accompagnata da forti tuoni , la grandine ha costretto automobilisti e conducenti di motorini a fermarsi e a ripararsi . In diversi quartieri della Capitale strade e ......giorni - CentroItalianoItalia, fase di tempo variabile Il bel tempo si alterna con il maltempo in Italia come giusto che sia nella stagione primaverile, grandine arrivata anegli ...Jaboni è l'alter ego musicale di Simone Iaboni. Raccontaci il perché di questa J nel tuo nome artistico. «In realtà il mio cognome veniva scritto con la J fino ...Dopo mesi di chiusure cresce la voglia di uscire di casa, di tornare a vivere esperienze in sicurezza, all’aria aperta, immersi nella natura. Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita ...