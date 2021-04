La Libia è ancora un’incognita nel suo lungo post-Gheddafi (Di lunedì 19 aprile 2021) Non sempre ciò che viene dopo è progresso, ammoniva Alessandro Manzoni. E in Libia, venuto meno Gheddafi – che è riuscito a unire il Paese contro di sé – sono riemerse le mai sopite differenze culturali ed etniche. E dopo la sua scomparsa, nessuno ha più il monopolio dell’uso della forza, nessuno ha quindi l’autorità necessaria per governare. In un paese di 6 milioni di abitanti, circolano più di 20 milioni di armi e non tutte leggere. Analisi Dai tempi dell’Impero Romano, la Libia è territorio di transito per beni e persone sulla rotta che dall’Africa subsahariana porta all’Europa. Durante i 42 anni di potere di Gheddafi, i traffici più pericolosi erano controllati militarmente dal suo regime. Con la caduta del raìs, l’equilibrio si è rotto: la Libia, e soprattutto il Fezzan, è diventata crocevia del ... Leggi su leurispes (Di lunedì 19 aprile 2021) Non sempre ciò che viene dopo è progresso, ammoniva Alessandro Manzoni. E in, venuto meno– che è riuscito a unire il Paese contro di sé – sono riemerse le mai sopite differenze culturali ed etniche. E dopo la sua scomparsa, nessuno ha più il monopolio dell’uso della forza, nessuno ha quindi l’autorità necessaria per governare. In un paese di 6 milioni di abitanti, circolano più di 20 milioni di armi e non tutte leggere. Analisi Dai tempi dell’Impero Romano, laè territorio di transito per beni e persone sulla rotta che dall’Africa subsahariana porta all’Europa. Durante i 42 anni di potere di, i traffici più pericolosi erano controllati militarmente dal suo regime. Con la caduta del raìs, l’equilibrio si è rotto: la, e soprattutto il Fezzan, è diventata crocevia del ...

Advertising

MauroMentore : @pazzoperrep Condò (in prima, ancora un accostamento al basket d'oltreoceano e ancora notevole), Cuzzocrea (ennesim… - marcuspascal1 : @MarcoSanavia1 Se avessimo regalato la Sicilia alla Libia non avremmo avuto più questi problemi , cmq siamo ancora… - GCDileo : RT @scandura: Non da meno la mirabolante 'accoglienza' del suprematismo italiano: che ancora oggi usa navi quarantena, con segregazione raz… - SgrazX : RT @scandura: Non da meno la mirabolante 'accoglienza' del suprematismo italiano: che ancora oggi usa navi quarantena, con segregazione raz… - madame_sin : RT @scandura: Non da meno la mirabolante 'accoglienza' del suprematismo italiano: che ancora oggi usa navi quarantena, con segregazione raz… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia ancora Traffico Roma del 19 - 04 - 2021 ore 08:30 ...è chiusa la fermata di Sant'Agnese Annibaliano sulla linea B1 della metro per un guasto tecnico i treni transitano senza fermare si può utilizzare in alternativa la stazione di Libia mi sono ancora ...

Minacce internazionali per l'Ue: c'è l'imbarazzo della scelta Lo si vede in Libia dove di fatto continuano ad essere presenti con forze militari sul terreno a ...dopo la fine della missione alleata l'Afghanistan dovrà fare i conti con un contesto interno ancora ...

La Libia è ancora un'incognita nel suo lungo post-Gheddafi L'Eurispes.it La favola di Paboy, dall’inferno in Libia ai cuscini cuciti a mano e venduti on line La fortuna di Paboy è una piccola macchina da cucire. Un tesoro, trovato per caso nelle lunghe giornate di silenzio del lockdown. Qui, in una piccola stanza di Mergellina, Paboy, immigrato del Gambia, ...

Attenta Italia! Così Turchia e UK puntano al tesoro della Libia La LIA sta diventando un centro delle dinamiche libiche. Il fondo di investimento sovrano è un tesoro, su cui in molti allungano gli occhi in questa fase di stabilizzazione. Turchia e Regno Unito cerc ...

...è chiusa la fermata di Sant'Agnese Annibaliano sulla linea B1 della metro per un guasto tecnico i treni transitano senza fermare si può utilizzare in alternativa la stazione dimi sono...Lo si vede indove di fatto continuano ad essere presenti con forze militari sul terreno a ...dopo la fine della missione alleata l'Afghanistan dovrà fare i conti con un contesto interno...La fortuna di Paboy è una piccola macchina da cucire. Un tesoro, trovato per caso nelle lunghe giornate di silenzio del lockdown. Qui, in una piccola stanza di Mergellina, Paboy, immigrato del Gambia, ...La LIA sta diventando un centro delle dinamiche libiche. Il fondo di investimento sovrano è un tesoro, su cui in molti allungano gli occhi in questa fase di stabilizzazione. Turchia e Regno Unito cerc ...