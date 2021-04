Advertising

TV7Benevento : Infrastrutture, Pasqualino Monti tra nuovi commissari... - fisco24_info : Infrastrutture, Pasqualino Monti tra nuovi commissari: Anche Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema… - domenicosabell1 : RT @PalermoToday: Pasqualino Monti tra i 28 'saggi' scelti da Draghi per sbloccare le opere del Paese - PalermoToday : Pasqualino Monti tra i 28 'saggi' scelti da Draghi per sbloccare le opere del Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Pasqualino

Yahoo Finanza

AncheMonti, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, è tra i 28 commissari straordinari nominati da Draghi per sbloccare 57 opere vitali nel Paese. Il ......vigenti il presidente di ciascuna delle Authority è nominato dal ministro dellee ... mentre quello del Mare di Sicilia occidentale èMonti. . - -Genova - Al via la corsa dei candidati per il rinnovo degli organi di vertice delle Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna e Mare di Sicilia occidentale. Il ministero dei trasporti ha pubblicat ...(ANSA) - CAGLIARI, 19 APR - Al via la corsa dei candidati per il rinnovo degli organi di vertice delle Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna e Mare di Sicilia occidentale. Il ministero dei tra ...