Disagio mentale | per i giovani non è tutta colpa della pandemia

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 aprile 2021) Isono i più colpiti da disturbi di ansia, di umore e del comportamento dagli effetti del lockdown. Lo conferma uno studio dell’Università di Copenaghen pubblicato su The Lancet Regional Health Europe analizzando i risultati di sette ricerche su oltre 200mila persone in Danimarca, Francia, Paesi Basse e Gran Bretagna. È vero, è innegabile è sotto gli occhi di tutti: laha comportato rinunce e restrizioni sempre più difficili da tollerare, così come è altrettanto evidente che l’assenzascuola non ha penalizzato solo l’apprendimentoconoscenza, ma è stata soprattutto una perdita di occasioni, esperienze, socialità, tutto ciò che è vita e ancor più in adolescenza. Il Covid-19 è stato un enorme stress test. Abbiamo osservato che sono state amplificate situazioni già pre-esistenti. Nel caso di ...