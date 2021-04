Cashback | cattive notizie | la novità proprio in queste ore

Leggi su kronic

(Di lunedì 19 aprile 2021) Una nuova brutta notizia per tutti coloro che partecipano al CasbacK di Stato. Leinultime ore pagamenti con carta (pexels)Siamo di fronte ad una nuova notizia non positiva per tutti coloro che sperano di ottenere l’extra bonus a giugno. Gli utenti sono in ansia, soprattutto quelli che si trovano nelle ultime posizioni della classifica dei 100.000 partecipanti al programma deldi Stato. Infatti, come sappiamo, solo chi rientrerà a giugno di quest’anno in questa graduatoria potrà ambire ai 1500 euro previsti. La corsa si sta facendo sempre più faticosa e il raggiungimento del superdiventa sempre più difficile per molti. Già alcuni giorni fa, infatti, c’è stata una improvvisa impennata della soglia minima delle transazioni, o operazioni, ...