“Stai a casa”. Amici serale, Rudy Zerbi contro Raoul Bova. E in studio cala il gelo (Di domenica 18 aprile 2021) Ad Amici serale un grande ritorno, con grande gioia del pubblico. Quando infatti Maria De Filippi ha annunciato Raoul Bova il pubblico in studio è andato in visibilio. L’attore è arrivato per presentare la nuova fiction Buongiorno mamma, in partenza da mercoledì su Canale 5. Ma la De Filippi ha deciso di trattenerlo un po’ di più. L’attore ha giudicato la sfida tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Arisa e Lorella Cuccarini. Proprio durante la sfida Zerbi ha dato a Raoul un invito per il Perla Blu. A fine esibizione, quando Raoul Bova ad Amici stava per votare, Rudy l’ha avvisato: “L’invito che ti ho dato vale solo se voti noi. Sennò puoi stare ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Adun grande ritorno, con grande gioia del pubblico. Quando infatti Maria De Filippi ha annunciatoil pubblico inè andato in visibilio. L’attore è arrivato per presentare la nuova fiction Buongiorno mamma, in partenza da mercoledì su Canale 5. Ma la De Filippi ha deciso di trattenerlo un po’ di più. L’attore ha giudicato la sfida trae Alessandra CelentanoArisa e Lorella Cuccarini. Proprio durante la sfidaha dato aun invito per il Perla Blu. A fine esibizione, quandoadstava per votare,l’ha avvisato: “L’invito che ti ho dato vale solo se voti noi. Sennò puoi stare ...

Advertising

aliximd : RT @AV3NGST: ??apri questo thread se stai male e vuoi sentirti a casa.?? - summerofciuccio : @assurdistan @VEventuali Ps: 'non ti piace, stai a casa' lo hai scritto tu, mica Draghi - Cesco_Fregni : @SIL749 @lucaasogus @Albert_O_M_U @LucaSciasci @RobertoBurioni @Tramonti_e_albe se per caso fosse vero che non sali… - VEventuali : @assurdistan @summerofciuccio Devo riassumerti una roadmap di due mesi in un twitt? Really? Io sto chiedendo: seco… - _Cxoxo__ : RT @AV3NGST: ??apri questo thread se stai male e vuoi sentirti a casa.?? -