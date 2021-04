Napoli-Inter è 1-1: pareggio di Eriksen con un gran gol (Di domenica 18 aprile 2021) E’ finito 1-1 il posticipo della 31a giornata di Serie A tra Napoli e Inter allo Stadio Maradona. L’Inter si ferma dopo 11 vittorie consecutive, il Napoli manca l’aggancio al quarto posto. Partita bella, con diverse occasioni da una parte e dall’altra e che ha visto Eriksen rimediare alla papera di Handanovic nel primo tempo. I campani hanno sfruttato un clamoroso errore difensivo dei nerazzurri al 36? per portarsi sull’1-0. Su cross dalla sinistra di Insigne, Handanovic blocca e mette a terra. In caduta, però, impatta con De Vrij e lo sloveno, in tuffo, getta la palla indietro che finisce in rete per il pazzesco 1-0 azzurro. L’Inter può recriminare su due legni colpiti da Romelu Lukaku, con una traversa clamorosa al 29? e un palo al 39?, Gara apertissima nel secondo tempo. Nella ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) E’ finito 1-1 il posticipo della 31a giornata di Serie A traallo Stadio Maradona. L’si ferma dopo 11 vittorie consecutive, ilmanca l’aggancio al quarto posto. Partita bella, con diverse occasioni da una parte e dall’altra e che ha vistorimediare alla papera di Handanovic nel primo tempo. I campani hanno sfruttato un clamoroso errore difensivo dei nerazzurri al 36? per portarsi sull’1-0. Su cross dalla sinistra di Insigne, Handanovic blocca e mette a terra. In caduta, però, impatta con De Vrij e lo sloveno, in tuffo, getta la palla indietro che finisce in rete per il pazzesco 1-0 azzurro. L’può recriminare su due legni colpiti da Romelu Lukaku, con una traversa clamorosa al 29? e un palo al 39?, Gara apertissima nel secondo tempo. Nella ...

