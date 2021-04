Milan-Genoa 2-1, colpo Champions dei rossoneri (Di domenica 18 aprile 2021) Il Milan torna a vincere a San Siro e conquista altri tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League. A San Siro, nel lunch match del trentunesimo turno, il Milan ha piegato a fatica (2-1) un ottimo Genoa, che avrebbe meritato il pari. rossoneri subito avanti (14'): sinistro vincente di Rebic dopo una punizione di Theo Hernandez respinta dalla barriera. A ruota chance per Leao, schierato al posto dello squalificato Ibrahimovic: Perin si oppone coi pugni. Poi si scuotono gli ospiti: Donnarumma ferma Destro al 29', ma non può nulla al 37' sul colpo di testa dell'ex, ‘perso’ da Tomori su corner.Gara equilibrata, risultato giusto all’intervallo. Ripresa. Rebic si divora un gol colossale davanti alla porta (conclusione alta), Calhanoglu non trova lo specchio da posizione non ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 aprile 2021) Iltorna a vincere a San Siro e conquista altri tre punti fondamentali per la corsa allaLeague. A San Siro, nel lunch match del trentunesimo turno, ilha piegato a fatica (2-1) un ottimo, che avrebbe meritato il pari.subito avanti (14'): sinistro vincente di Rebic dopo una punizione di Theo Hernandez respinta dalla barriera. A ruota chance per Leao, schierato al posto dello squalificato Ibrahimovic: Perin si oppone coi pugni. Poi si scuotono gli ospiti: Donnarumma ferma Destro al 29', ma non può nulla al 37' suldi testa dell'ex, ‘perso’ da Tomori su corner.Gara equilibrata, risultato giusto all’intervallo. Ripresa. Rebic si divora un gol colossale davanti alla porta (conclusione alta), Calhanoglu non trova lo specchio da posizione non ...

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 g… - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - Gazzetta_it : Gol! Milan - Genoa 2-1, autorete di Scamacca G. (GEN) - SEMPREFMILAN : RT @MilanPress_it: 'ForzaMilan ????' ??? L'ex difensore rossonero ha commentato così il post del Milan che festeggiava il secondo gol contro… - MilanPress_it : 'ForzaMilan ????' ??? L'ex difensore rossonero ha commentato così il post del Milan che festeggiava il secondo gol co… -