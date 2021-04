LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: Alonso a punti dopo la penalizzazione di Raikkonen! (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RAIKKONEN PENALIZZATO DI 30?: Alonso A punti! ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI Imola DI F1 LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA PILOTI DEL MONDIALE DI F1 LA CLASSIFICA COSTRUTTORI DEL MONDIALE DI F1: FERRARI QUARTA MAX VERSTAPPEN: “UNA GARA IMPEGNATIVA” LEWIS HAMILTON: “PER FORTUNA NON FACCIO MOLTI ERRORI” LANDO NORRIS: “AVEVO UN BUON PASSO” CHARLES LECLERC: “LA FERRARI FATICA IN RETTILINEO” CARLOS SAINZ: “OGGI HO DATO TUTTO” MATTIA BINOTTO: “LA RADIO NON FUNZIONAVA” 17.18 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronaca, ordine d’arrivo, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 17.16 Questa la classifica costruttori: 1 MERCEDES 60 2 RED BULL RACING HONDA 53 3 MCLAREN MERCEDES 414 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARAIKKONEN PENALIZZATO DI 30?:! ORDINE D’ARRIVO DEL GP DIDI F1 LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA PILOTI DEL MONDIALE DI F1 LA CLASSIFICA COSTRUTTORI DEL MONDIALE DI F1: FERRARI QUARTA MAX VERSTAPPEN: “UNA GARA IMPEGNATIVA” LEWIS HAMILTON: “PER FORTUNA NON FACCIO MOLTI ERRORI” LANDO NORRIS: “AVEVO UN BUON PASSO” CHARLES LECLERC: “LA FERRARI FATICA IN RETTILINEO” CARLOS SAINZ: “OGGI HO DATO TUTTO” MATTIA BINOTTO: “LA RADIO NON FUNZIONAVA” 17.18 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronaca, ordine d’arrivo, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 17.16 Questa la classifica costruttori: 1 MERCEDES 60 2 RED BULL RACING HONDA 53 3 MCLAREN MERCEDES 414 ...

