Il progetto, le squadre a favore, le minacce della Uefa: così l’ipotesi di una Superlega sta spaccando il calcio europeo (Di domenica 18 aprile 2021) La discussione sulla nascita di una “Super League” del calcio europeo era sul tavolo da tempo. Ma secondo indiscrezioni arrivate, tra gli altri, anche dal New York Times, sembra che l’accordo tra 12 squadre europee, tra cui il Liverpool, il Manchester United, il Real Madrid, il Milan, la Juventus e l’Inter, per la nascita di una nuova competizione elitaria per club sia stato formalizzato proprio oggi. Una notizia che ha spinto la Uefa a pubblicare un comunicato congiunto con la Federcalcio inglese, la Premier League, la Federcalcio spagnola reale (RFEF), LaLiga, la Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A, contro il progetto della Superlega. «Resteremo uniti – si legge – nei nostri sforzi per fermare questo ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) La discussione sulla nascita di una “Super League” delera sul tavolo da tempo. Ma secondo indiscrezioni arrivate, tra gli altri, anche dal New York Times, sembra che l’accordo tra 12europee, tra cui il Liverpool, il Manchester United, il Real Madrid, il Milan, la Juventus e l’Inter, per la nascita di una nuova competizione elitaria per club sia stato formalizzato proprio oggi. Una notizia che ha spinto laa pubblicare un comunicato congiunto con la Federinglese, la Premier League, la Federspagnola reale (RFEF), LaLiga, la Federitaliana (FIGC) e la Lega Serie A, contro il. «Resteremo uniti – si legge – nei nostri sforzi per fermare questo ...

Advertising

FBiasin : L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (… - FilippoBuono : @rykyjeypynaz @fabbricainter E voglio vedere il Perugia salvarsi all'ultima giornata, voglio vedere l'Empoli che ti… - Alb3rtoPi : 12 squadre che si affrontano tra loro per tutto l’anno, progetto davvero fantastico. Poi voglio vedere quando il Mi… - GCamposeo : @LucaMarelli72 Da quanto leggo credo che le squadre 'fondatrici' hanno 350 milioni di motivi di portare avanti il progetto.. - jimmy_goat_ : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: in una eccezionale dichiarazione congiunta UEFA, Federalcio italiane, inglesi e spagnole, Premier, Serie A… -