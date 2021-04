Stash | le amicizie con i colleghi di Amici | divertente video con Stefano De Martino

Leggi su altranotizia

(Di sabato 17 aprile 2021) Il cantante, leader dei The Kolors, sullenate con idie sul rapporto con Maria De Filippi: ecco che cosa ha svelato.e il rapporto con idi(Instagram)Una nuova puntata del serale didi Maria De Filippi ci aspetta questa sera in prima serata su Canale 5: tra i giudici di questa nuova edizione c’è anche, il carismatico leader della band The Kolors. A fargli compangnia ci sono due personaggi altrettanto conosciuti e amati:Di, anche lui portato al successo dalla famosa scuola di Canale 5 e il sempre elegantissimo Emanuele Filiberto. Recentemente, in occasione dell’uscita dell’ultimo ...