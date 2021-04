Principe Filippo: quell’aspetto intimo della sua vita che pochi conoscono (Di sabato 17 aprile 2021) Con la morte del Principe Filippo si sono messi in luce molti aspetti della sua personalità, dalle gaffe al suo fascino con le donne. Ma su uno però, si è sorvolato. Non si è parlato infatti della sua fede cristiana, e dei doveri di testimonianza a cui Filippo più volte non si è tirato indietro, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 17 aprile 2021) Con la morte delsi sono messi in luce molti aspettisua personalità, dalle gaffe al suo fascino con le donne. Ma su uno però, si è sorvolato. Non si è parlato infattisua fede cristiana, e dei doveri di testimonianza a cuipiù volte non si è tirato indietro, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ilpost : Per parlare della morte del principe Filippo, venerdì scorso, BBC ha cancellato vari programmi (tra cui la finale d… - NicolaPorro : ???? Domani si svolgerà il funerale del principe Filippo, ma c’è un dettaglio che lascia senza parole. Leggete qui???? - VittorioSgarbi : C’era anche il Principe Filippo, nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia; era con la Royal Navy. Peccato… - zazoomblog : La foto privata mai vista scelta dalla regina Elisabetta per laddio al principe Filippo - #privata #vista #scelta… - Idl3 : RT @siamonoitv2000: 'Ecco chi era veramente il Principe #Filippo'. Il giornalista Antonio Caprarica ospite del programma di @TV2000it 'Siam… -