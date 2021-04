Pd: Sereni, 'partito vitale, perno centrosinistra in dialogo con M5S' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Il Pd può e deve essere il perno di un nuovo centrosinistra che dialoghi con il movimento 5 Stelle per il futuro e la ricostruzione del Paese. Il dibattito di oggi, in cui abbiamo sentito molte voci nuove di giovani e donne con ruoli di direzione politica nel territorio, ci ha restituito un partito vitale, vivace, ricco di differenze capaci di confrontarsi, estremamente interessante: la dimostrazione di quella intelligenza collettiva che lo stesso segretario ha evocato più volte in queste ultime settimane". Lo afferma la ministra degli Esteri Marina Sereni, a proposito dell'Asemblea del Pd. "Restano -aggiunge- molti problemi da affrontare, l'organizzazione del partito è ancora molto fragile in tanti contesti, le incrostazioni non sono solo nazionali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Il Pd può e deve essere ildi un nuovoche dialoghi con il movimento 5 Stelle per il futuro e la ricostruzione del Paese. Il dibattito di oggi, in cui abbiamo sentito molte voci nuove di giovani e donne con ruoli di direzione politica nel territorio, ci ha restituito un, vivace, ricco di differenze capaci di confrontarsi, estremamente interessante: la dimostrazione di quella intelligenza collettiva che lo stesso segretario ha evocato più volte in queste ultime settimane". Lo afferma la ministra degli Esteri Marina, a proposito dell'Asemblea del Pd. "Restano -aggiunge- molti problemi da affrontare, l'organizzazione delè ancora molto fragile in tanti contesti, le incrostazioni non sono solo nazionali e ...

