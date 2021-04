Mille bauli in piazza a Roma per il flash mob dei lavoratori dello spettacolo (Di sabato 17 aprile 2021) Mille bauli neri, di quelli che servono a contenere gli attrezzi di scena, sono stati posizionati in piazza del Popolo a Roma oggi, 17 aprile, per il flash mob dei lavoratori dello spettacolo contro il blocco delle attività imposto dal governo a causa della pandemia di Coronavirus. Tra le file di bauli, addetti ai lavori con indosso una maschera nera, a simboleggiare l’anonimato nel quale – spiegano – li ha lasciati la politica e l’unità con cui manifestano. Sulle loro magliette, anche queste nere, spunta l’hashtag #Noiorganizziamoeventi. I lavoratori hanno utilizzato i bauli come strumenti di percussione nel corso della manifestazione: al termine, è scattato un lungo applauso ritmato. «Ciao ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021)neri, di quelli che servono a contenere gli attrezzi di scena, sono stati posizionati indel Popolo aoggi, 17 aprile, per ilmob deicontro il blocco delle attività imposto dal governo a causa della pandemia di Coronavirus. Tra le file di, addetti ai lavori con indosso una maschera nera, a simboleggiare l’anonimato nel quale – spiegano – li ha lasciati la politica e l’unità con cui manifestano. Sulle loro magliette, anche queste nere, spunta l’hashtag #Noiorganizziamoeventi. Ihanno utilizzato icome strumenti di percussione nel corso della manifestazione: al termine, è scattato un lungo applauso ritmato. «Ciao ...

