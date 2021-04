Funerale principe Filippo a Londra (Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) – Funerali del principe Filippo, l’ultimo saluto nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. A trasportare il feretro è stata la Land Rover che lo stesso duca ha contribuito a progettare. A officiare il rito, l’arciprete di Windsor, David Conner. La lunga vita di Filippo “è stata una benedizione per noi” e “le nostre vite ne sono state arricchite”, ha detto Conner alla cerimonia. “Siamo stati ispirati dalla sua incrollabile fedeltà alla regina, dal suo servizio alla Nazione e al Commonwealth, dal suo coraggio, dalla sua forza e fede”, ha proseguito l’arciprete di Windsor. “Le nostre vite sono state arricchite dalle sfide che ci ha posto, dalla sua gentilezza, dal suo umorismo e dalla sua umanità. Per questo preghiamo Dio che ci dia la grazia di seguire il suo esempio e che, col nostro fratello ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) – Funerali del, l’ultimo saluto nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. A trasportare il feretro è stata la Land Rover che lo stesso duca ha contribuito a progettare. A officiare il rito, l’arciprete di Windsor, David Conner. La lunga vita di“è stata una benedizione per noi” e “le nostre vite ne sono state arricchite”, ha detto Conner alla cerimonia. “Siamo stati ispirati dalla sua incrollabile fedeltà alla regina, dal suo servizio alla Nazione e al Commonwealth, dal suo coraggio, dalla sua forza e fede”, ha proseguito l’arciprete di Windsor. “Le nostre vite sono state arricchite dalle sfide che ci ha posto, dalla sua gentilezza, dal suo umorismo e dalla sua umanità. Per questo preghiamo Dio che ci dia la grazia di seguire il suo esempio e che, col nostro fratello ...

