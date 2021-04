Covid: Boccia, 'su riapertura scuole necessarie misure rigorose di sicurezza' (Di sabato 17 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Boccia: 'Ci fidiamo di Draghi ma non di Salvini, con lui carneficina' #Coronavirus - ilfoglio_it : Bellanova boccia le politiche di Emiliano e dell’assessore alla Salute Lopalco e chiede al ministro Speranza di far… - TV7Benevento : Covid: Boccia, 'su riapertura scuole necessarie misure rigorose di sicurezza'... - Tarqinio69 : Covid, Boccia: 'Ci fidiamo di Draghi ma non di Salvini, con lui carneficina' - AndreaZeoli : RT @GiovaQuez: Boccia a La Stampa: 'Se Draghi ha fatto questa scelta, vuol dire che ci sono i numeri per riaprire. Ci fidiamo del premier.… -